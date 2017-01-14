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ضبط 17طن أرز بحوزة تاجر حجبهم عن التداول ولحوم غير صالحة بكفر الشيخ

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ضبط 17طن أرز بحوزة تاجر حجبهم عن التداول ولحوم غير صالحة بكفر الشيخ ضبط 17طن أرز بحوزة تاجر حجبهم عن التداول ولحوم غير صالحة بكفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بمشاركة فرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى وقسم مباحث تحت إشراف اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار، رئيس مباحث المديرية، من ضبط 17 طن أرز شعير بحوزة "و.ع.ا " 49 سنة تاجر غلال ، يقيم الحندوقة بمركز الحامول، حجبهم عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر رقم 1400/ 2017م جنح مركز الحامول.

وتمكنت الحملة من ضبط 240 كيلو جرام لحوم بلدية غير صالحه للاستهلاك الآدمى بحوزة " م.ح.ح " 33 سنة تاجر مواشى ومقيم القناطر الخيرية محافظة القليوبية، بسيارته لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1141/ 2017 م جنح مركز مطوبس.

كما تمكنت الحملة من تحرير 29 محضر للمخالفين "محضرين مزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص، محضرين عدم الإعلان عن مخزن للمواد الغذائية، و4 محاضر عرض لحوم مكشوفة للبيع، و9 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار" ،وتنفيذ 26 حكم غرامة.

 

 


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