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5 أطعمة تعزز الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء

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5 أطعمة تعزز الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء 5 أطعمة تعزز الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء

>كتب بيتر إبراهيم

كثير من الأشخاص يعانون من الاكتئاب والفتور خاصة فى فصل الشتاء، وهو ما ينعكس على مزاجهم وصحتهم الجنسية.

 

وفى هذا السياق كشف موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن 5 أطعمة تعزز المزاج والقدرة الجنسية لدى الرجال والنساء:

 

1- الشوكولاته الداكنة

خبر سار لعشاق الشوكولاته، حيث اظهرت العديد من الدراسات أن الشوكولاتة السوداء تعزز المزاج قبل ممارسة الجنس، وتجعله أكثر متعة عن طريق زيادة إفراز هرمونى "السيروتونين والدوبامين" المسئولين عن الحالة المزاجية كذلك زيادة تدفق الدم.

 

2- حبوب اللقاح

حبوب اللقاح يمكن أن تساعد أيضاً فى التخلص من السموم، كما أنها تساعد على زيادة النشاط الجنسى وزيادة الطاقة، لأنها غنية بالبروتين، والكاروتين ومضادات الأكسدة التى يمكن أن تساعد على إزالة الجذور الحرة من الجسم التى تسبب السرطان.

 

كما تحتوى حبوب اللقاح على عسل النحل وغذاء الملكات أيضاً والتورين، ما تزيد أيضا من الطاقة ويمكن أن تساعد فى الحد من التوتر.

 

3- المحار

المحار يعزز الرغبة الجنسية لأنه يحتوى على مكونات سحرية لزيادة الرغبة الجنسية والتى تسمى: الزنك، وكذلك الأحماض الأمينية وحمض الأسبارتيك.

 

وبالنسبة للرجال، الزنك يساعد على إنتاج التستوستيرون، وعشرات من الدراسات ربطت نقص الزنك مع عدم القدرة على الانتصاب، أما بالنسبة للنساء، وقد تم ربط نقص الزنك إلى جفاف المهبل.

 

4- البطيخ

يتميز البطيخ بغناه بمادة الليكوبين، كما يحتوى أيضاً على مادة سيترولين، التى تساعد على استرخاء الأوعية الدموية، مثل الطريقة التي تعمل بها الفياجرا، كماه أنه يساعد على محاربة الخمول.

 

5- الزنجبيل

يعرف الزنجبيل بأنه يساعد فى علاج الغثيان ويعزز صحة الدورة الدموية، ويزيد أيضاً من الدافع الجنسى.


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