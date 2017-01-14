دخان حرائق القمامة يغطى سماء العريش ليلا

شمال سيناء - محمد حسين

غطت سماء مدينة العريش فى شمال سيناء الليلة سحب دخان كثيفة، وقال أهالى إن دخانا منبعثا من أكوام قمامة أشعل الأهالى النار فيها، إضافة لحرق قمامة فى مقلب منطقة الزهور للتخلص منها، غطى سماء مدينة العريش وانتشرت فى الأجواء روائح الحرائق، وأصيب كبار السن من بينهم والأطفال بضيق تنفس.

وبحسب الأهالى أن سحب الدخان تركزت فى مناطق منخفضة والمناطق الساحلية وحى الزهور ومناطق جنوب المدينة وتلاحظ وجودها بشكل ظاهر فى سماء المدينة ليلا. وقال مصدر فى مجلس مدينة العريش، إن سيارات نقل القمامة الخاصة بالمجلس تعمل طوال اليوم فى نقلها وفق إمكانيات محدودة بعد حرق مجهولين لمعدات القمامة قبل أسبوعين، وأشار المصدر أنه تم التنبيه على الأهالى بعدم إحراقهم لأكوام القمامة حتى لا تتسبب فى تراكم الدخان وظهوره ليلا وتجميعها فى نقاط تم تحديدها ليتم السيطرة عليها ونقلها.

وأوضح مصدر فى غرفة عمليات شمال سيناء، أنه تم تلقى بلاغات ورصد الجهات المسئولة لوجود سحب دخان فى سماء العريش منذ ليلة أمس وبدأت فى الظهور هذه الليلة، ولم تصل مستشفى العريش أى حالات اختناق نتيجة هذه السحب التى تبين أنها ناجمة عن دخان منبعث من أكوام قمامة تم إشعال النار فيها.