مي سليم: شخصية «ياسمين» في «اختيار اجباري» واقعية

كتب: هاني صابر

أكدت الفنانة مي سليم، أنها تلعب ضمن أحداث مسلسل”اختيار اجباري”، شخصية “ياسمين” وهى فتاة واقعية وتراها فى كثير من الفتيات فى عالم التواصل الإجتماعى.

وقالت سليم في تصريح صحفي، إن أهم أسباب قبولها للمشاركة في مسلسل”اختيار اجباري”، الانتاج الضخم الذي رصدته شركتى اروما وراديو وان، ويعد العمل التجربة الثانية لها معهم بعد مسلسل “الصياد”، وذلك بجانب وجود المخرج الكبير مجدي سمري في الاخراج.

وتابعت، أن مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثيرات خطيرة ومدمرة أحيانًا وقد تكون جيدة في بعض الأحيان الأخري.

وأضافت، أنها تتوقع النجاح للمسلسل، لأنه يتناول قضية مهمة وهي إقتحام عالم السوشيال ميديا لحياتنا، والذى يعتبر أخطر ما نتعرض له حاليًا.