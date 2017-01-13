إغلاق 420 منشأة طبية مخالفة للقانون بالقليوبية

(أ.ش.أ)

أعلن الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تقرر إغلاق 420 منشأة طبية مخالفة للقانون على مستوى المحافظة بينها 150 عيادة مرخصة , وذلك خلال حملة مكبرة قادتها قطاعات المديرية المختلفة.

وأوضح أن المديرية مستمرة في حملاتها على المنشآت الطبية للتأكد من توافر الشروط اللازمة وفق صحيح القانون , مشيرا الى أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على مخازن الأدوية ومقار الشركات الخاصة بتجارة وتوزيع الأدوية على مستوى المحافظة لمنع احتكار السوق السوداء لها.

وأشار الى أن إدارة العلاج فحصت كافة الشكاوى الواردة إليها علي مستوي المحافظة وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ثبوت المخالفة , مؤكدا إستمرار حملات التفتيش والرقابة والمتابعة لكافة المنشآت الطبية الخاصة حرصا علي سلامة المواطنين , كما تم التحقيق في بعض الشكاوى الواردة بشأن الأخطاء الطبية التي وقعت ببعض هذه المراكز الخاصة , وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بعد التأكد من صحة الشكوى , مؤكدا أن صحة المواطن فوق كل إعتبار , لذلك سنواجه أية مخالفات بكل حسم وحزم.