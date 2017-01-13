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خالد سليم: «إختيار إجباري» يرصد تأثير وسائل التواصل الإجتماعي علي حياتنا

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خالد سليم: «إختيار إجباري» يرصد تأثير وسائل التواصل الإجتماعي علي حياتنا خالد سليم: «إختيار إجباري» يرصد تأثير وسائل التواصل الإجتماعي علي حياتنا

خالد سليم

كتب: هاني صابر
> أكد الفنان خالد سليم، أن أحداث مسلسل”اختيار اجباري”، تتناول تأثير وسائل التواصل الاجتماعى على حياتنا اليومية وكيف تتحكم فى تسيير الأمور، كما يوضح أيضًا كيفية اختراق الهاكرز منازلنا وهواتفنا وكيفية التغلب على المشاكل التى تصنعها وسائل التواصل الإجتماعى.

وقال سليم في تصريحات صحفية، إنه يجسد بالعمل شخصية متداخلة فى التكنولوجيا بشكل كبير، وواجهت ظروفَا اجبرته الإبتعاد عن عالم التكنولوجيا لأنه تخطى جميع الحدود فى معرفته للتكنولوجيا والتعرف على أشياء يجب ألا يعرفها والتعرض لمواقف عديدة تجعله يعيد النظر فى أعماله وتنقلاته.

وأشار إلى أنه يفضل الأعمال التي تعرض خارج السباق الرمضاني، لأنها تعطي فرصة للجمهور لمشاهدة أفضل للعمل، وتعطي العمل فرصة اكبر لنجاحه، لافتًا الي أنه علي الرغم من أن المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 60 حلقة، إلا أنه يعطى كل ممثل حقه.

وأضاف، أنه سعيد بالعمل مع المخرج التونسي مجدي سمرى، مؤكدًا أنه استطاع أن يحدث ضجة فى تونس ولديه خبرة كبيرة في عالم الإخراج التليفزيوني .

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