حظك اليوم برج الدلو ليوم السبت 14 يناير 2017

سمر العشري

برج الدلو :

مهنياً: تكثر الزيارات المتبادلة واللقاءات وحضور المؤتمرات مع شركات أجنبية تصبّ كلها في مصلحتك

عاطفياً: تحتاج إلى من يقدم لك النصائح القيمة لئلا تبقى متشبثاً بآرائك الخاصة، كل تعديل على الصعيد العاطفي يصب في مصلحتك

صحياً: ابتعد عن جو الخلافات والمشاجرات فهذا يسبب لك القلق

أبراج مكتوب :

برج الدلو :

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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