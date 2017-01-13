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بالصور..ضبط 150 شريط منشطات جنسية مجهولة المصدر ببني سويف ‎

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شنت مباحث ببني سويف حملة مكبرة عيل المحال التجارية والصيدليات لضبط محتكري الأسواق بدائرة مركز ناصر شمال المحافظة.

وأسفرت الحملة التي قادها المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين وبمعاونة عدداُ من مفتشي التموين والتفتيش الصيدلي عن ضبط صيدلية ببندر ناصر يديرها، “رفيق.ن.ف” صيدلي، وبداخلها 150 شريط متنوع من المنشطات الجنسية مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة برقم 1185 جنح ناصر وإخطرت النيابة العامة .

كما تمكنت الحملة من ضبط تاجر مواد بترولية بدائرة المركز يدعي، “خالد.ح .ع”، لحيازتة وتجميعة 720 لتر سولار و 200 لتر بنزين 80، لبيعهما في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتحرر محضر بالواقعة برقم 1388 جنح ناصر، وإخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات .
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