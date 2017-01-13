الهلال الأحمر بدمياط: إجراءات انتخابات الجمعية الأخيرة سليمة

دمياط - معتز الشربينى

نفى عبد الرحمن سليمان رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر فرع دمياط، ما أعلنته مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط، بشأن بطلان انتخابات مجلس إدارة الجمعية الأخيرة بسبب خطأ فى الإجراءات، مؤكدًا أن إجراءات الانتخابات الأخيرة سليمة والتضامن الاجتماعى تنصب نفسها حكما وهى فى موقع الخصم.

وأشار سليمان لـ"اليوم السابع"، إلى أن المديرية أرسلت خطابا وليس قرارا، بأن الجمعية العمومية الأخيرة للجمعية باطلة، ضاربة بالقانون عرض الحائط، وأن مجلس الإدارة السابق ومديرة الجمعية خاطبوا مديرية الشئون الاجتماعية للإشراف على الانتخابات ولم يحضر أحد، وتم إخطارهم بكشف يضم المرشحين لخوض انتخابات مجلس الإدارة، قبل بدء الانتخابات، وتم تعليق قائمة بالأسماء، ولم يتخذ أحد من أعضاء الجمعية أى إجراءات سابقة بالطعن على أحد المرشحين، ولم يعترض أحد على كشوف المرشحين أو إجراءات الانتخابات.

وأوضح سليمان، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات كانت نزيهة للغاية، وأن أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا تلك الجلسة، كانوا أكبر عددا من أى جلسات سابقة، وهم أصحاب الإرادة العليا فى اختيار من ينوب عنهم أو يمثلهم.

واختتم رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر فرع دمياط ، إننا مستمرون فى عملنا ونستعد لتجهيز وتنفيذ عدة فعاليات وعدنا بها أعضاء الجمعية العمومية وأهالى دمياط ولن نتوانى عن تنفيذها.

وكان حسام عبد الغفار مدير التضامن الاجتماعى بدمياط قد أدلى بتصريحات لـ"اليوم السابع"، أكد فيها أن المديرية خاطبت الاتحاد العام لجمعيات التضامن الاجتماعى تنصب نفسها حكما وهى فى موقع الخصم، بشأن خطأ فى الإجراءات التى شابت انتخابات مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الأخيرة، مشيرا إلى أن المديرية فى انتظار رد الجمعيات الأهلية وعرضه على محافظ دمياط قبل إصدار قرار نهائى ببطلان الانتخابات والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بدمياط، برئاسة الدكتور سيد العزبى ومنصف فايد المحامى وسامية الدلال قد اعلنت فوز كلا من محمد حلمى درة، محمد السعيد شبانة، سامى هندام، حسام الدين أبو حشيش، ناجح عبد العال، صلاح مصباح، الأمير الهلالى، حاتم البياع، أحمد محمود عوض، عبد الرحمن سليمان، أحمد زهران.