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«أوباما»: عملية انتقال «ترامب» إلى البيت الأبيض خارجة عن المألوف

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«أوباما»: عملية انتقال «ترامب» إلى البيت الأبيض خارجة عن المألوف «أوباما»: عملية انتقال «ترامب» إلى البيت الأبيض خارجة عن المألوف

أوباما-

(أ.ف.ب)

اقر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن الفترة الانتقالية حتى تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة “خارجة عن المألوف”، محذرًا من أن أسلوب ترامب “الارتجالي” قد لا يتناسب مع الرئاسة.

وفي مقتطفات من مقابلة في إطار برنامج “60 دقيقة” مع “سي بي سي” ، اليوم، كشف أوباما عن بعض التوترات بينه وبين الرئيس المقبل.

وقال في المقابلة التي ستبث، الأحد المقبل، أن الفترة الانتقالية “خارجة عن المالوف”، مضيفًا “اعتقد أن الرئيس المنتخب سيوافق على ذلك، تذكروا أنه كان مرشحًا غير تقليدي”.

إلا أن أوباما حذر من أن اسلوب ترامب الارتجالي سيوضع على المحك في المكتب البيضاوي، قائلًاوقال “اعتقد أن ذلك سيكون اختبارًا له وللأشخاص الذين عينهم لتنفيذ رؤيته، ولا تستخفوا بهذا الرجل، لأنه سيصبح الرئيس 45 للولايات المتحدة”.

وأضاف، “الشيء الوحيد الذي قلته له مباشرة، وأنصح به أصدقائي الجمهوريين في الكونجرس وأنصارهم في أنحاء البلاد، هو ضمان عدم القضاء على بعض الأعراف والتقاليد المؤسساتية مستقبلًا، لأن هناك سببًا لوجودها”.

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