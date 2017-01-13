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بالصور.. «المصريين الأحرار» يتبنى مبادرة تشمل حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة بسوهاج

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جانب من اجتماع أمانة الحزب

جانب من اجتماع أمانة الحزب

عقدت أمانة الإعاقة، بإشراف النائب مصطفى سالم أمين حزب المصرين الأحرار بمحافظة سوهاج، اجتماعًا بأعضاء هيئة مكتب الأمانة بسوهاج، وذلك بهدف وضع تصور عن خطوات تنفيذ مبادرة أمانة ذوى الإعاقة بأمانة سوهاج، والتى تشمل حقوق وواجبات ذوى الاحتياجات الخاصة، والكشف المبكر عن الإعاقات، ما بين الوقاية والتأهيل وكيفية التعامل السلوكى للمجتمع مع الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

وعقد الاجتماع برئاسة، بطرس القمص، أمين أمانة الإعاقة بحزب المصريين الأحرار بسوهاج، وبحضور عاطف زكى أمين التنظيم وعدد من أعضاء هيئة مكتب أمانة الإعاقة.

وتناول الاجتماع عدد من رؤى ومقترحات أعضاء الأمانة، تخص التعامل مع مشكلات ذوى الاحتياجات الخاصة، من أبناء سوهاج، وكيفية ربطهم بالأمانة، من خلال فتح قنوات للتواصل معهم وتبنى مشاكلهم، بجامب تم وضع تصور لتنظيم ندوة موسعة، يتم خلالها مناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وشرح ما له وما عليهunnamed (5) unnamed (7)

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