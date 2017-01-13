مسجل خطر يعتدى على مسن بـ15 طعنة لسرقة أمواله بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

اعتدى بلطجى بمركز المنزلة فى محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، على رجل مسن بسلاح أبيض داخل منزله، وحاول ذبحه، لسرقة أمواله .

تلقي اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بوصول بلاغ من الأهالى بالعثور على السعيد على شحاتة شعيشع، بالمعاش، مصاب بعدة طعنات وجروح قطعية فى الوجه داخل مسكنه.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبى عليه، تبين إصابته بجرح طعنى فى الرقبة، و15 طعنة أخرى، وجروح فى الوجه والرقبة احتاجت إلى إجراء خياطة 136 غرزة ، وبعد سؤال المجنى عليه اتهم عامل دوكو ومسجل خطر بالتربص به أثناء عودته من مكتب البريد بعد استلام المعاش الخاص به، فصعد خلفه إلى المنزل، وطرق الباب، وبعد فتح باب الشقة انهال عليه بالطعن، مما أحدث إصابته، واستولى على الأموال الخاصة بالمعاش، وفر هاربا.

وتم تحرير المحضر رقم 292 لسنة 2017 جنايات مركز المنزلة.