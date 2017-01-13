ممرضة بأسيوط تتهم شخصين بضربها وتجريدها من ملابسها لعدم ارتداء النقاب

أسيوط - هيثم البدرى

حررت سيدة بأسيوط محضرًا ضد شخصين بتهمة التعدى عليها بالضرب المبرح وتجريدها من ملابسها والتعدى على أطفالها لعدم ارتدائها النقاب، واستغاثت بوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، ومدير أمن أسيوط لحل أزمتها خاصة مع ترصدهم لها بعد تحرير محضر بالواقعة.

وكان اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، تلقى اخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو تيج يفيد قيام "تهانى.خ.ع"، 33 سنة، ممرضة بمستشفى أبو تيج المركزى، بتحرير محضر ضد كل من "حسنى.ح.م" وشهرته الشيخ ياسر، ونجله "عبد الرازق"، تتهمهما بالتعدى عليها بالضرب المبرح والسحل وتجريدها من ملابسها بالشارع، ومعهم ما يقرب من 10 أشخاص بسبب عدم ارتدائها النقاب بالمنطقة التى تقطنها بالساحة الشعبية بأبو تيج.

وحررت المجنى عليها المحضر رقم 285 جنح قسم شرطة أبو تيج مركز أسيوط، وأرفقته بتقرير طبى صادر من مستشفى أبو تيج المركزى، وتم ضبط المبلغ عنهم واستجوابهم حول الواقعة وصحتها.