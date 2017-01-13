«الدفاع التركية»: الطيران السوري سيشارك في التنسيق لمحاربة الإرهاب

(أ.ش.أ)

أعلن وزير الدفاع التركي فكري إشيك، إن المذكرة الروسية التركية الخاصة بضمان أمن التحليقات في سماء سوريا، تشمل طيران الجيش السوري أيضًا.

وأوضح إشيك، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، مساء اليوم، أنه بفضل المذكرة التي تم توقيعها بين تركيا وروسيا، سنتمكن من الحيلولة دون وقوع حوادث لدى تواجد طائرات لسلاح الجو التركي والقوات الجوية الفضائية الروسية والطيران السوري، في المجال الجوي السوري.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أن المذكرة الروسية – التركية، تحدد آليات التنسيق والتعامل بين القوات الجوية الفضائية الروسية وسلاح الجوي التركي لدى توجيه الغارات إلى مواقع الإرهابيين.