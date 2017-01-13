أحمد حمودى مطالب بسداد 9 ملايين جنيه لإتمام انتقاله للأهلي.. اعرف السبب

كتب محمد عراقى

أصبح أحمد حمودى، لاعب الباطن السعودى، مطالبا بسداد 500 ألف دولار أى ما يعادل 9 ملايين جنيه مصرى، لإتمام انتقاله للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وإلا سيكون اللاعب معرضا للإيقاف لمدة 6 أشهر.

الباطن السعودى يشكو أحمد حمودى للفيفا

الباطن السعودى تقدم بشكوى رسمية فى الاتحاد الدولى "الفيفا" ضد أحمد حمودى بعد سفره للقاهرة بدون علم النادى، وتخلفه عن الانتظام فى معسكر الفريق المقام حاليا، مؤكدا فى شكواه أن أحمد حمودى حصل على 70% من مستحقاته، فضلا أن عقده ممتد مع النادى حتى نهاية الموسم.

الباطن السعودى يُطالب أحمد حمودى بـ9 ملايين جنيه

وطالبت إدارة الباطن السعودى الاتحاد الدولى لكرة القدم بإلزام أحمد حمودى بدفع 500 ألف دولار، أى ما يعادل 9 ملايين جنيه، لإنهاء ارتباطه بالنادى ومن ثم الانتقال لأى ناد يريده خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب أحمد حمودى فى قطع علاقته بالباطن السعودى من أجل الانضمام للأهلي الراغب بقوة فى ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد اتفاقه مع إدارة الأهلي على كل التفاصيل المادية والتعاقدية.

أحمد حمودى يتواجد فى القاهرة

ويتواجد أحمد حمودى حالياً فى القاهرة قبل تحديد وجهته المقبلة سواء بالانتقال للأهلي أو البقاء فى الباطن السعودى حتى نهاية عقده، وتأجيل انضمامه للقلعة الحمراء، حيث تشترط إدارة الأهلي على أحمد حمودى تخليص نفسه لإنهاء الصفقة فى الشتاء.