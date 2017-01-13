أخبار عاجلة

محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تحويلات مرورية بطريق الإسكندرية الصحراوى بسبب كسر ماسورة مياه

Google+ Print
تحويلات مرورية بطريق الإسكندرية الصحراوى بسبب كسر ماسورة مياه تحويلات مرورية بطريق الإسكندرية الصحراوى بسبب كسر ماسورة مياه

>كتب عبد الرحمن سيد

أجرت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، اليوم الجمعة، تحويلات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بالكيلو 26 بطريق إسكندرية الصحراوى، تحسبا لحدوث هبوط أرضى بالطريق بعد ارتفاع منسوب المياه، فى الاتجاه القادم من القاهرة وفى طريقه إلى الإسكندرية، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتسيير حركة المركبات.

 

من جانبه، أكد مصدر أمنى أن التحويلات المرورية فى الاتجاهين من الكيلو 25 وحتى الكيلو 27 بالطريق الصحراوى، بحيث تتجه السيارات من الطريق الرئيسى إلى طريق الخدمة ثم العودة مرة أخرى للطريق الرئيسى.

 

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه تم الدفع بسيارات لشفط المياه بإشراف الشركة الوطنية للطرق بالتنسيق مع هيئة الصرف الصحى وعمال المحافظة للقيام بعمليات إصلاح الكسر، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة للتواجد بالمكان لحين انتهاء عمليات الإصلاح.

 

وأوضح المصدر أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365