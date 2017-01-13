تحويلات مرورية بطريق الإسكندرية الصحراوى بسبب كسر ماسورة مياه

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، اليوم الجمعة، تحويلات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بالكيلو 26 بطريق إسكندرية الصحراوى، تحسبا لحدوث هبوط أرضى بالطريق بعد ارتفاع منسوب المياه، فى الاتجاه القادم من القاهرة وفى طريقه إلى الإسكندرية، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتسيير حركة المركبات.

من جانبه، أكد مصدر أمنى أن التحويلات المرورية فى الاتجاهين من الكيلو 25 وحتى الكيلو 27 بالطريق الصحراوى، بحيث تتجه السيارات من الطريق الرئيسى إلى طريق الخدمة ثم العودة مرة أخرى للطريق الرئيسى.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه تم الدفع بسيارات لشفط المياه بإشراف الشركة الوطنية للطرق بالتنسيق مع هيئة الصرف الصحى وعمال المحافظة للقيام بعمليات إصلاح الكسر، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة للتواجد بالمكان لحين انتهاء عمليات الإصلاح.

وأوضح المصدر أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.