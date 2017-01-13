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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 13 / 1 / 2017

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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 13 / 1 / 2017 أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 13 / 1 / 2017

>كتب سليمان النقر

شهد النادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 13 / 1 / 2017، عددًا من الأحداث المهمة فى مقدمتها تعرض محمد فتحى لحادث سير، وحسم صفقة إسلام جمال غدا السبت، ومعسكر خليجى للدراويش استعدادا للدور الثانى بالدورى.

 

 

 

 

 

تعرض محمد فتحى لاعب وسط الإسماعيلى، لحادث على طريق "الإسماعيلية – الزقازيق" الزراعى عصر الجمعة أثناء التوجه إلى النادى للمشاركة فى مران الدراويش، ضمن برنامج الإعداد للدور الثانى بالموسم الجارى.

 

 

 

 

 

يعقد إسلام جمال مدافع نادى الزمالك، جلسة خاصة مع مسئولى النادى الإسماعيلى غدا السبت، للتفاوض حول انتقاله لقلعة الدراويش خلال الميركاتو الشتوى الحالى على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

 

 

 

 

 

اتفقت لجنة التسويق بنادى الإسماعيلى، على خوض معسكر خارجى بالإمارات بداية من يوم 20 يناير الجارى ويستمر لمدة أسبوع يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، خلال فترة توقف الدورى الحالية لظروف مشاركة الوطنى فى بطولة الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، من أجل تجهيز لاعبى الدراويش بشكل جيد لمواجهة سموحة بدور الـ16 لبطولة كأس والدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام.

 

 

 

 

 

يدرس الجهاز الفنى للإسماعيلى مد فترة اختبار الإيفوارى تيتيه ديسيرا من أجل الحكم عل مستواه بشكل أفضل وتقييمه جيدا قبل تحديد مصيره النهائى من الاستمرار فى صفوف الدراويش أو صرف النظر عن التعاقد معه، ليكون ثانى أفريقى فى صفوف الدراويش بعد حسم التعاقد مع مهاجم أفريقى آخر، خلال الفترة الماضية تتكتم الإدارة على تفاصيله خشية دخول أندية أخرى فى مفاوضات معه أو المزايدة المادية عليه.

 

 

 

 

 

يبحث الجهاز الإدارى للإسماعيلى توفير عدد من المباريات الودية خلال اليومين القادمين من أجل تجهيز لاعبيه جيدا واستغلال فترة توقف الدورى في معالجة كل السلبيات التى وقع فيها اللاعبون خلال الدور الأول بالمسابقة ، استعدادا لمواجهة سموحة فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر وخوض منافسات الدور الثاني من مسابقة الدورى العام.


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