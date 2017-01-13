ألاف الدراهم للحفاظ علي سلامة كيم كارداشيان

سمر العشري

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن قيمة التذاكر لكبار الزوار بلغت 1600 دولار وتم اقتناؤها بالكامل ويتمكن حاملها إضافة إلى حضور الماستركلاس الذي يستغرق 6 ساعات من إلقاء التحية على كيم كاردايشيان والحصول على حقيبة مفاجآت.

نشرت كيم كرداشيان على حسابها في "سناب شات" صورا وفيديوهات مع المزين ماريو ديديفانوفيك الذي سيرافقها في رحلتها إلى دبي لتقديم دروس في فن الماكياج، وبدت مستمتعة وهي تحضر أدوات الزينة وتمازح ماريو قائلة “عليك أن تدخل ذلك الكرش فالذين سيحضرون الماستر كلاس بدبي لا يريدون مشاهدة هذا”.

وأكدت الصحيفة الأمريكية "بيبل" إلى أن كيم ستكون محاطة بطاقم حراسة مهم في أول ظهور مهني لها، إذ سيرافقها فريق كبير من الحراس، والأطفال لن يرافقوها، فرغم أن ما توصلت إليه الشرطة الفرنسية طمأنها، إلا أنها تتذكر ما حدث ويصعب عليها تقبله، وتنفلت أعصابها كلما اضطرت إلى الحديث عن السطو، وتسعى إلى تجاوز ذلك.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن قيمة التذاكر لكبار الزوار بلغت 1600 دولار وتم اقتناؤها بالكامل، وسيتمكن حاملها إضافة إلى حضور الماستركلاس الذي يستغرق 6 ساعات، من إلقاء التحية على كيم كرداشيان والحصول على حقيبة مفاجآت، لكن زوجة كاني ويست أشارت إلى وجود بضعة أماكن شاغرة لمن يريد الحضور مقابل 500 دولار.

وإن كانت عملية السطو تلك هي السبب في تأجيل ماستركلاس دبي من شهر أكتوبر إلى الـ 13 من يناير الجاري، فإنّ استعدادات نجمة تلفزيون الواقع لحضور الحدث تسبقها هذه المرة أخبار جيدة، إذ ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 17 مشتبها بهم، ومن بينهم السائق الذي تستعين به هي وأسرتها في العاصمة الفرنسية، وتقول آخر الأخبار إنه تم إطلاق سراحه.

شبكةعيونالإخبارية

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