جمارك السخنة تحبط محاولتى تهريب ساعات ومستلزمات طبية

كتب – أحمد يعقوب

أحبطت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة سمير عبدالستار مدير عام جمارك السخنة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب بالمنطقة الشرقية (عمليات) برئاسة حلمى أبو الحسن مدير عام الإدارة، اليوم الجمعة، محاولتى تهريب لكمية من الساعات وشنابر النظارات والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقوانين الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

وبناءً على الإخبارية المقدمة من حلمى أبو الحسن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية عمليات باعتزام شركة س . ت . ل . إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم BMOU533402 بوليصة رقم COSU612945 واردة من الصين بوزن 9.5طن بيان جمركى رقم 418 لسنة 2017 والصنف طبقا للمستندات كراسى معاقين وببرونة وعضاضة طفل .

وبالمعاينة والكشف تبين وجود 12 كرتونة بها 11500وصلة قسطرة طبية و24 كرتونة بها 160560 إبرة خياطة للعمليات الجراحية و9 رولات مطبوعة لتعبئة وتغليف الكبسولات الخاصة بالمنشطات الجنسية.

وفى المحاولة الثانية وردت معلومات باعتزام شركة ج . ج إدخال أصناف مخالفة وغير مقر عنها بالمستندات ضمن مشمول الحاوية رقم UETU5349743 واردة من الصين بوزن 15طن و30 كجم ، بيان جمركى رقم 100 لسنة 2017 الصنف طبقا للمستندات عبارة عن 710 طرد علب هدايا كرتون .

وبالكشف والمعاينة تبين وجود 100 كرتونة بها 9615 ساعات يد بأستيك من معدن وجلد صناعى وكرتونة بها 50 ولاعة جيب من معدن و2 كرتونة بها 3082 شنبر نظارة و2 كرتونة بها 13 جهازا لطلاء الأظافر و2 كرتونة بعدد 17 عبوة بكل منها 2 دستة طلاء أظافر و2 كرتونة بها 300 مبرد للأظافر و4 كرتونة بها جهاز لقياس عدسات النظارات و3 كرتونة بها 2جهاز لشحذ وتسوية عدسات النظارات.