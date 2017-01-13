نشرة ONA ا «الطاهري» رئيس تحرير«8 الصبح»..«عنايت» يقدم «مصر بكرة وبعده»..«الحديدي» ضيفة أبلة فاهيتا ‎

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

قال أحمد الطاهري رئيس تحرير برنامج” 8 الصبح”، إن فكرة البرنامج لن تكون تكرارا لبرامج التوك شو موضحا أن البرنامج يهدف إلى التثقيف والترفيه والمتعة بما يتناسب مع “مورنينج شو”..للمزيد

تستضيف أبلة فاهيتا، الإعلامية لميس الحديدي، خلال الحلقة التي ستُعرض اليوم، الجمعة تحت شعار “المرأة الحديدية”، من برنامجها “لايف من الدوبلكس”..للمزيد

يبدأ الإعلامي جمال عنايت، أولى حلقات برنامجه الجديد ” مصر بكرة وبعده” على راديو مصر، الأحد المقبل..للمزيد

يحل المطرب لؤي، ضيفا على الإعلامية الدكتورة ياسمين سعيد، الليلة الجمعة في حلقة خاصة من برنامجها “الجمعة في مصر” الذي يذاع على قناة MBC مصر. للمزيد

بمناسبة مرور عام على بدء أعمال البرلمان الحالي في مصر، يُناقش برنامج “الجمعة في مصر” الذي تُقدمه د. ياسمين سعيد على “MBC مصر”، “الليلة”..للمزيد