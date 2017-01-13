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رئيس مقدونيا يصل القاهرة في زيارة رسمية

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رئيس مقدونيا يصل القاهرة في زيارة رسمية رئيس مقدونيا يصل القاهرة في زيارة رسمية

جورجي إيفانوف رئيس مقدونيا

 

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، جورجي إيفانوف رئيس مقدونيا، في زيارة رسمية لمصر تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح ، لبحث الملفات والقضايا المشتركة، ومناقشة التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترات المقبلة في مختلف المجالات.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن رئيس مقدونيا وصل القاهرة علي الطائرة التركية القادمة من أسطنبول، وتم استقباله باستراحة رئاسة الجمهورية، ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء المباحثات الرسمية بينهما.

وأضافت المصادر، أن الرئيس المقدوني سيلتقي خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات، ستتناول مباحثاته دعم علاقات التعاون بين ومقدونيا في كل المجالات، إضافة لبحث تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، خاصة الأزمات في ليبيا وسوريا، ومشاكل الهجرة غير الشرعية واللاجئين السوريين ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

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