تطبيق "الإنذار المبكر للأمطار" بالإسكندرية برعاية هولندية

الإسكندرية جاكلين منير

ناقش اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، المنحة المقدمة من الجانب الهولندى لنظام الإنذار المبكر للأمطار والذى سيطبق على عروس البحر كنموذج، وذلك بحضور ميلانى شولتس فان هيجين وزيرة البنية التحتية والبيئة بهولندا، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى؛ خلال اجتماع اللجنة الاستشارية المصرية الهولندية للمياه، الذى عقد اليوم بحضور لورنز ويستهوف سفير هولندا بالقاهرة.

يتيح نظام الإنذار المبكر التعرف على موعد سقوط الأمطار قبل موعدها بأسبوعين على الأقل، وتحديد أماكنها وكمياتها بدقة، ويشترك فى تلك الدراسات مع المحافظة جامعة الإسكندرية والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى ووزارة الموارد المائية والرى.

وأكدت الوزيرة الهولندية أن هناك تشابها كبيرا بين الإسكندرية وهولندا خاصة فى مشكلات الأمطار وارتفاع مناسيب البحر، وأن نظام الإنذار المبكر للأمطار الذى سيتيح للأجهزة المعنية إدارة ملف الأمطار بصورة علمية وأكثر دقة بما يكفل الحفاظ على أرواح المواطنين، وكذلك تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار.

يذكر أن المحافظ استقبل الوزيرة الهولندية للبنية التحتية والبيئة، فى إطار تبادل الخبرات بين مصر وهولندا، خاصة فى مجال أنظمة معالجة تآكل الشواطئ والتنبؤ بالأمطار وتملح المياه، ومن المقرر أن تنعقد لقاءات تالية على مستوى الخبراء فى هولندا لحين انعقاد المؤتمر الوزارى العام المقبل.