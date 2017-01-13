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بالفيديو: شجار بين ترامب ومراسل "CNN" على الهواء

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الجمعة 13-01-2017 16:24

لم يهتم الرئيس الأمريكي دونالد Donald Trump بكونه على الهواء مباشرة، فدخل في شجار كلامي مع جيم أكوستا Jim Acosta ، مراسل " CNN" .
فقد عمد الرئيس إلى إسكات مراسل " CNN"، بشكل هجومي، قائلاً له: "قناتكم فظيعة، وتنشر أخباراً مزيفة".
وكان كوستا قد استأذن ترامب للحديث قائلاً: "هل يمكن أن تسمح لي بسؤال؟"، فردّ عليه الأخير: "لن أسمح"، وأشار إلى صحافية أخرى لتتوّجه إليه بسؤال، متجاهلاً حديث جيم.
وبعد منعه من التحدّث قال جيم أكوستا: "السيد الرئيس المنتخب، هذا غير ملائم"، إلا أنّ ترامب استمرّ بتجاهله طالباً منه السكوت.

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