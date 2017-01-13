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هل اعتزلت أحلام إحياء حفلات الزفاف؟

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الجمعة 13-01-2017 16:41

أطلت الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب سات" ونشرت مقاطع توجهت خلالها الى متابعيها ممازحة " يا حلوين. لماذا لا تقولين لي "حلوّيتي، ضعفتي او أي شيء. جاملوني. إبنتكم أنا".
وأضافت في مقطع آخر"الدنيا ضباب وقالوا ممنوع الطيران ولكني سوف أطير بعد قليل. إدعوا لي أوصل بالسلامة وأن تكون الاحول الجوية جيدة".
كما إعتذرت من بعض العرسان السعوديين لأنها لن تتمكن من أحياء حفلات زفافها، لانها تريد إراحة صوتها قبل حفلها في دار الاوبرا في دبي، وقدمت لهم التهنئة
ثم نشرت مقطعا لها هي داخل الطائرة مع فريق عملها من دون أن تحدد الجهة التي تقصدها.

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سيدتي

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