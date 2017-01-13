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بعد مهاجمتها أحلام ما سر لقاء كاميليا ورد بـ عاصي الحلاني؟

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الجمعة 13-01-2017 16:44

نشرت مشتركة "أراب أيدول" كاميليا ورد عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" صورتين تجمعها بالفنان عاصي الحلاني أثناء وجودهما في ستوديو طوني سابا.
ويبدو أنّ هذه الصور أثارت استفزاز الكثيرين من محبّي الفنانة أحلام التي دأبت كاميليا على مهاجمتها، فانهالوا بالشتائم على كلّ من ظهر في الصور، بينما عبّر آخرون عن سعادتهم بهذا اللقاء، وتساءلوا عن أسبابه وظروفه، خصوصاً أن كامليا ورد اكتفت بالتعليق عليها بعبارة: " مع فارس الغناء العربي عاصي الحلاني باستديو المبدع طوني سابا".

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سيدتي