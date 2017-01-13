الممثلة العالمية أولغا كوريلينكو نجمة غلاف «سيدتي» : نحن بحاجة للإلهام دائماً

على الرغم من مرورها بظروف صعبة في بداية حياتها العملية، أثبتت المتألّقة أولغا كوريلينكو نفسها وبجدارة، وتعلّمت أن الحياة تحدٍ ويجب أن تحارب فيها كي تحقّق أحلامها، فمن عروض الأزياء وهي في سن صغيرة إلى عالم التمثيل، برزت كشخصية ناجحة ولها دور في المجتمع، كما تمّ اختيارها لتكون عضوة لجنة تحكيم في العديد من المسابقات، آخرها جائزة دار الساعات السويسرية الفاخرة «آي دبليو سي للمخرجين الخليجيين»، وهي الشريك والراعي الرسمي لمهرجان دبي السينمائي، في دورتها الخامسة ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشر للمهرجان، الذي اختتم مؤخرًا.

ما طبيعة مشاركتك مع جائزة IWC Filmmaker Award، وكيف تعتقدين أنها مفيدة لصنّاع السينما؟

أعتقد أنها فرصة عظيمة لإظهار الدعم، وتجسيد مشاريع في الحياة، والتمويل الذي يقرّر ما إذا كان الفيلم جيدًا أو ممتازًا، ويصنع فرقًا كبيرًا، وIWC داعمة لمثل هذه المشاريع الإبداعية، ومن الرائع أن نتشارك حب الفنون وصناعة الأفلام ورواية القصص، وإعطاء فرصة للناس لإنتاج أعمالهم.

ما هي قطعة IWC المفضّلة لك؟

في الواقع أنا أضعها الآن، إنها Portofino 37 Moon Phase in red gold، والتفاصيل الصغيرة فيها مدهشة، السماء الزرقاء، والقمر، والنجوم الذهبية، قطعة أنيقة وجميلة أيضًا، يمكن وضعها ليلاً ونهارًا، إنها قطعة متكاملة.

لجنة التحكيم

كممثلة، وجزء من لجنة التحكيم ما الدوافع لاختيار الفيلم الفائز؟

أعلم كم هو مهم دعم هذه الصناعة، وأول قاعدة في اختيار الفيلم هي أن يلامس قلبي، وعمّا إذا كان هذا الفيلم يقول شيئًا جديدًا، أو يتحدّث عن ثقافة ما، وعالم جديد، أمر لا نعرفه ونسعى لاكتشافه، وما إن كان مؤثّرًا أو إنسانيًا، هذا هو الأهم.

ما الدور أو الفيلم المفضل لديك، ولماذا؟

من الصعب الإجابة، لأن هناك الكثير من العناصر، ولكن أريد أن أتحدّث عن شخص علّمني أشياء جديدة وفريدة، لأنه يعمل بطرق مختلفة، وهو المخرج تيرينس ماليك المختلف تمامًا، بحكمته، وشعره وفلسفته، ليس فقط كعنصر فاعل ولكن أيضًا كشخص، وهو حلم العديد من الممثلين للعمل معه. وقد تشرّفت أن تتاح لي الفرصة لمقابلته والعمل معه، إذ إن لديه الموهبة للتعامل مع أفضل الناس والتكيّف معهم، وهو قارئ شخصية جيد جدًا وصاحب رؤية، ولديه طريقة تخترق العقل والمشاعر الإنسانية.

لدي طفل بعمر السنة

من يرى صورك المتألّقة يفكّر كم من الرائع أن تكوني نجمة لامعة، ولكن ما الحقيقة وراء الكواليس؟

خلف الكواليس أنا مجرّد شخص عادي يعيش حياة طبيعية، أقوم برعاية ابني، فلدي طفل بعمر السنة، نلعب معًا، وأذهب إلى السوبرماركت مثل أي شخص آخر، فالجزء الذي ترونه هو جزء من عملي، والحياة الأخرى ليست على الساحة لأنها شخصية، والآن عندما يكون لدي وقت فراغ، أقضيه مع ابني، إنه وقت ثمين ومميّز.

الحياة والناس

ما الأشياء التي تلهم أولغا أكثر؟

الحياة والناس، والعالم الجميل كذلك، هناك الكثير من الأشياء الجميلة والأماكن لنكتشفها ونزورها، يمكنك الحصول على الإلهام من أي شيء، أحيانًا من الطبيعة، أو من قطعة موسيقى، من طفلي، أو من والدتي، نحتاج الإلهام دومًا للاستمرار في العمل على مشاريع مثيرة للاهتمام.

لو لم تكوني ممثلة، ماذا كنت تتمنين أن تكوني؟

طبيبة، فأنا أحب ذلك، الطب شغفي الثاني، وأنا أحبه.

أفلام أولغا كوريلينكو

اشتهرت أولغا بتمثيل أدوار في الأفلام الآتية:

- باريس - أحبك 2006.

- هيتمان 2007.

- كم من العزاء. (فتاة جيمس بوند) 2008.

- الروماني 2010.

- يا للعجب 2012.

- المختلون السبعة 2012.

- المغترب 2012.

- النسيان 2013.

- أكاديمية مصاصي الدماء 2014.

- رجل نوفمبر 2014.

- عراف المياه 2014.

- زخم 2016.

بطاقة شخصية

- ولدت الممثلة وعارضة الأزياء الأوكرانية أولغا كوريلينكو، في بيردياسك، أوكرانيا، بتاريخ 14 نوفمبر 1979.

- خلال سنوات عملها في أوكرانيا، درست أولغا الفن واللغات وقضت سبع سنوات في دراسة البيانو بمدرسة الموسيقى المحلية في بيردياسك، كما درست الباليه حين بلغت سن الـ 13، وفي ذلك العمر سافرت مع والدتها إلى موسكو، وهناك عرض عليها العمل كعارضة أزياء.

- انتقلت إلى باريس في سن الـ16، وتعلّمت الفرنسية خلال ستة أشهر لتقع عليها وكالة «ماديسون».

- في سن الـ18 بدأت الظهور على أغلفة المجلات، وأصبحت الوجه الرسمي لشركات التجميل.

- اتّجهت إلى عالم السينما من خلال عدّة أدوار سينمائية، وساعدها على ذلك جمالها الطبيعي، الذي جذب انتباه الجمهور لها، وحصلت على الجنسية الفرنسية عام 2001.

ما هي آمالها المستقبلية؟ ما أصعب لحظة، أو موقف واجهته في حياتها؟ وما خوفك الأكبر في الحياة؟ كل الإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها من المواضيع في اللقاء الذي أجرته "سيدتي" مع النجمة العالمية أولغا كوريلينكو في عددها 1871 الصادر حالياً في الأسواق.

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