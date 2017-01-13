تولين البكري تهاجم عادل كرم: كنا نضحك منك بتنا نضحك عليك

بيروت_ سيدتي نت

شنّت الممثلة السورية تولين بكري هجوماً قاسياً على مقدّم برنامج "هيدا حكي" عادل كرم، مدافعة عن مقدّم برنامج "بلا تشفير" تمام بليق، الذي هاجمه عادل في برنامج بطريقة مهينة، وسخر من عائلته الأمر الذي دفع بالعائلة إلى رفع دعوى جماعية ضد كرم مطالبة إياه باعتذار علني في برنامجه.

فقد كتبت تولين عبر صفحتها الخاصة على الفايسبوك رسالة قاسية اللهجة إلى عادل جاء فيها " عادل كرم كنت شوفك كبير وكنت أحترمك رغم كلشي حكي كنت اسمعو عنك وعن حياتك الشخصية المخربطة بما أنو أصحاب الوسط الفني الواحد مكشوف عنون الحجاب... بس بمحل يمكن كنت تضحكني منك أما هلأ عم تضحكني عليك.".

وتسالت تولين "معقول لهالدرجة صارت جعبتك الثقافية فارغة لتحكي فيها عن زميل الك بنفس المجال ومن نفس البلد وبمحطة جارة!!! لو كان هالنقد بناء وعام وبيفيد ليطور كلنا كنا منحترمك..لو كنت عم تنتقد بعض حلقات برنامج بلا تشفير كمان كنا يمكن أيدناك وقلنا هيدا حكي! أما أنك تحكي بهالحقد الكبير وتمس شخص محترم وكبير وما أذاك متل الاعلامي تمام بليق فهالشي مابيليق لافيك ولا بالمحطة اللي عم تشتغل فيها ولا بيكبرك بالعكس..بيصير للموضوع أبعاد بشعة بحقك وتفسير واحد وواضح".

وختمت قائلة "حط حالك مطرح زميلك وتخيل يحكي عليك كلام بيمسك شخصيآ ان كان حقيقي أو فبركة شورح يكون موقفك!! ف بدي قول بس شي واحد أنو اللي، بيتو من زجاج مابيرمي بحجار وفهمك كافي".