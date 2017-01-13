عاصي الحلاني ينفّذ وصية الموسيقار ويوجّه رسائل مبطنّة ويكشف سبب عدم استلامه هذه الجائزة

بيروت_ سيدتي نت

يفتتح الفنان عاصي الحلاني مساء غدٍ السبت، الحلقة الأولى من برنامج "الحلقة الأخيرة"، الذي يطلّ من خلاله الإعلاميان رجا نصر الدين ورودولف هلال على شاشة MTV، في حوار صريح يتحدّث فيه للمرّة الأولى عن الموسيقار ملحم بركات.

وكان بركات نفسه قد أوصى رجا ورودولف اللذان اعتادا على افتتاح برامجهما باستضافته، بأن يحلّ عاصي مكانه في أحد برامجهما حيث كان يعاني حينها من وعكة صحية، وقال لهما "عاصي يعني أنا"، وهو ما دفع بالزميلين إلى افتتاح برنامجهما به ولبّى هو طلبهما، رغم تخوّف معظم الفنانين من الحلول ضيوفاً على الحلقة الأولى من برنامج جديد.

عاصي تحدّث عن علاقته بالموسيقار للمرّة الأولى كاشفاً بعض الأمور في علاقتهما لم يتحدّث عنها مسبقاً، كما تحدّث عن الظروف التي منعته من استلام جائزته في مهرجان "بيغ أبل" واستغل الفرصة ليوجّه رسالة لكل المهرجانات تضمّنت لطشة كبيرة حسمت موقفه من المهرجانات والجوائز. كما مرّر أكثر من لطشة لأكثر من فنان في حلقة دسمة وجّه خلالها رسائل للسياسيين وللإعلام اللبناني.

ومن المقرّر أن تستضيف الحلقة أيضاً الممثلة اللبنانية نادين الراسي التي تحدّثت بصراحة عن موضوع خطوبتها، كما يحلّ ضيفاً على الحلقة الفنان زياد برجي الذي يردّ بطريقة مباشرة على كل من اتهمه بالنفاق بسبب دعمه للفنان سعد لمجرد.