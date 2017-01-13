توبا بيوكستون تعود إلى زوجها وزميلتها تكشف هذا السر

نشرت صحيفة "اليوم" التركية تصريحاً خاصاً من الممثلة توبا بيوكستون رداً على أخبار طلاقها من زوجها ووالد توأميها مايا وتوبراك الممثل أونور صايلاك، أنّهما تجاوزا معاً الأزمة الزوجية بينهما.

وأكّدت توبا في تصريحها أنّه لا يوجد طلاق في الأفق، وأنّ كل شيء بينهما على ما يرام.

وقد شك بعض محبيها بصحة التصريح، ومن أنّه صادر عنها فعلاً لمرور أسابيع طويلة لم يظهر الزوجان توبا وأونور معاً في الأماكن العامة، كما لم يرافق أونور توبا إلى مهرجان دبي السينمائي أو أي من المناسبات الخيرية العامة التي كان يلازمها بها قبل أشهر. واعتبروا أن انشغاله بتصوير "أنتِ وطني" ذريعة لأنّ أبطال العمل يشاهدون باستمرار في الأماكن العامّة رغم أن مشاهدهم أكثر من مشاهده.

وقد ساندت الزوجين صديقتهما الممثلة بيغوم كوتوك الشهيرة بديما في (لعبة القدر) التي شاركتهما بطولة مسلسلهما (بائعة الورد)، الذي اشتعلت في كواليسه شرارة حبهما، أنهما ما زالا يعشقان بعضهما البعض

والأيام القادمة ستكشف إن كانت الأزمة بينهما دفنت جذرياً أو تلاشت مؤقتاً لمحاولة الثنائي توبا بيوكستون وأونور صايلاك إنقاذ حبهما وزواجهما من الإنهيار.

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