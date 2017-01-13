Iris & Ink تقدّم مجموعتها لربيع- صيف 2017

بيروت - سيدتي نت

طرحت Iris & Ink، العلامة الحصرية التابعة لمنصة THE OUTNET والتي تشتهر بالأساسيّات، مجموعة أزياء لا غنى عنها لربيع-صيف 2017، والتي تميزت ببساطة التسعينيات من القرن الماضي.

تميزت هذه المجموعة باستخدام أجود أنواع الأقمشة في صناعتها، كما أضفت ألوان الكحلي والبيج والأسود لمسة راقية عليها، فيما تمنحها ألوان البني والأزرق، ودرجات الوردي والليلكي والفستقي الباهتة، حساً من الأنوثة المرهفة، كما استُخدمت ألياف النخل والجلد والحرير، بينما تزدان قطع الدنيم الخفيفة والقطع المحبوكة من الصوف والكشمير بحواف مخدّدة ومدروزة وبالكشكش.

تنوعت القطع التي شملتها هذه المجموعة، مثل فستان فضفاض من الحرير، وقطعاً متناسقة كالبلوزة المصمّمة من صوف المرينو ذات أكمام واسعة مع تنّورة ضيّقة وطويلة، وسروالاً مريحاً مقلّماً مع قميص بيبلوم من دون أكمام، وفستان سهرة مكشوف الكتفَين، كما يظهر أيضاً فستان "السليب" الشبيه بقميص النوم، الذي كان رائجاً في التسعينيات من القرن الماضي، بحلّة جديدة بقماش مخرّم باللون الأسود، وتشمل المجموعة قميصاً قصيراً أبيض اللون مصمّماً من قماش ناعم وبسيط.

ولأنّ لا مجموعة تكتمل من دون أكسسوارات، طرحت العلامة أيضاً أحزمة جلدية محبوكة وباقة من القبّعات الصيفية، بما في ذلك قبّعة فيدورا جميلة وقبّعة من القشّ عريضة الحافة.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة Iris & Ink لربيع/صيف 2017 عبارة سوف تكون متوفّرة على موقع THE OUTNET اعتباراً من شهر يناير 2017.