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Monica Vinader تقدّم مجموعة مجوهرات ليوم الحبّ

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الخميس 12-01-2017 18:34

قدّمت علامة Monica Vinader مجموعتها الجديدة ليوم الحبّ، لتزيّني إطلالالتك بأجمل قطع المجوهرات في هذا اليوم، وتكوني نجمة الاحتفال.
وقد تميزت هذه المجموعة بألوانها الهادئة والناعمة، مثل الموف الفاتح والأخضر الفاتح، وضمت قطعاً متعددة، مثل الخواتم والعقود والأساور الناعمة، كما استُخدم الذهب الأصفر في صناعة بعض القطع.
توفّر لك قطع مجموعة Monica Vinader الجديدة ليوم الحبّ إطلالة جذابة ورومانسية، لتحتفلي بهذه المناسبة مع من تحبّين.
تتوفر هذه المجموعة في متجر Monica Vinader في مول الإمارات في دبي.

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سيدتي