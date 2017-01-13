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الأناقة والتكنولوجيا تجتمعان في مجموعة "فوسيل" الجديدة

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الخميس 12-01-2017 18:37

بيروت - سيدتي نت

أطلقت شركة "فوسيل"Fossil ، المعروفة بإنتاج ساعات متطّورة تجمع ما بين الإبتكار والموضة، مجموعتها الجديدة في دبي.
وتقدّم هذه المجموعة تشكيلة من الساعات الذكية، تلتقي فيهاالأناقة والوظائف المعاصرة،في توازن مثالي للوظائف والموضة، حيث تضمّ ساعات Q Wander وQ Marshalالطاقة اللازمة لإتمام المهام اليومية بطريقة فعّالة وفي رزمة أصغر وأكثر أناقة. وتتميز بشاشة لمس، وخاصية العرض الدائم،وبحجم علبة 45 مم و46 مم، كما تتلقى إشعارات مع ذبذبات، وهذه الساعة ملائمة مع Android™وiOS. وقد صنعت من الفولاذ المصقول والجلد الكلاسيكي، مع وجود أحزمة قابلة للتبديل وميكروفون ومكبّر صوت، بالإضافة إلى قابلية التبديل التلقائي للمنطقة الزمنية.
تتميّز ساعات Q Wander بتقويس جميل، وعلبة ذات ملمس نهائي مضاعف وعروات سلكية، في حين تبرز ساعات Q Marshal بفضل علبتها الصلبة، وتساعدك هذه الساعات الذكية على تتبّع حركة المرور في وقت محدد وتحديثات رحلات الطيران، وبالتالي الحصول على المعلومات التي تريدها في أي وقت.

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سيدتي