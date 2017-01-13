المجوهرات باللون الوردي لأنوثة راقية

تُعدّ المجوهرات من القطع الأساسية والضرورية لأناقة كلّ سيدة، فلا تكتمل جاذبية الإطلالة من دون إضافة المجوهرات المناسبة إليها. ومثلما هو معروف، فإنّ السيدات يملن إلى اللون الوردي في أكثر أشيائهن، ومنها المجوهرات بالطبع؛ لذلك نرى المجوهرات باللون الوردي مفضّلة لدى الكثير من السيدات.

ولكي يتوفر لك انتقاء المجوهرات باللون الوردي بما يناسبك، قدّمت دور المجوهرات العالمية العديد من القطع التي تميزت بلونها الوردي الجذاب. وقد تدرجت ألوان الوردي المستخدمة في صناعة القطع، فبعضها كان وردياً فاتحاً ومائلاً إلى الزهري مثل أقراط "شين" Chene من مجموعة "لا ناتور دو شوميه" La Nature De Chaumet من شوميه Chaumet المصنوعة من الياقوت الزهري، وأقراط " فونتاج سفير روز" Fontange Saphir Rose من ديور Dior. لكن بعض المجوهرات تميّزت بلونها الوردي الغامق مثل عقد مجموعة "هاي جولوري" High Jewelery من بولغاري Bulgari، وخاتم "غايا" Gaia من أدلر Adler. أمّا تيفاني أند كو Tiffany and co. فقد قدّمت خاتماً من مجموعة "ماستربيسيز" Masterpieces مصنوعاً من الذهب الوردي.

هل تحبين ارتداء المجوهرات باللون الوردي مع أزيائك؟ شاركينا رأيك.