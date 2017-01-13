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علي النعيمي: 85% من الطلبة رسبوا غير صحيح بتاتاً

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علي النعيمي: 85% من الطلبة رسبوا غير صحيح بتاتاً علي النعيمي: 85% من الطلبة رسبوا غير صحيح بتاتاً

أكد مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور علي النعيمي، أن نسبة رسوب الطلبة 85% غير صحيح بتاتاً، وأن النسبة النهائية للنجاح والرسوب لا تحتسب في الفصل الدراسي الأول ولكنها تحتسب مع نهاية العام الدراسي، لأنها تتعلق بالنجاح أو الرسوب في السنة الدراسية وليس في الفصل الدراسي.  

وقال على حسابه في "تويتر" رداً على الاستفسارات حول تدني نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول: "إن جميع الطلبة سيدرسون الفصل الذي يليه بغض النظر عن نتيجتهم بخلاف نتائج نهاية السنة و التى قد تكون نجاحاً أو دوراً ثانياً أو رسوباً."

واضاف: "ولهذا نسبة النجاح في الفصل الدراسي يتم احتسابها في كل مادة على حدة وبغض النظر عن نتيجة الطالب فانه سينتقل للفصل الذي يليه."

وأكد ان" نسبة رسوب ٨٥٪ هو غير صحيح بتاتاً و لكن هناك نسب خاصة بكل مادة منفصلة و هي متفاوتة و لكنها غير مقبولة بالنسبة لنا."

وقال:" الذي تم إعلانه هو النتائج الحقيقية لأداء الطلبة و لهذا نحن بحاجة إلى تحمّل مسئولياتنا كاملة و مراجعة المنظومة التعليمية كاملة"، "و لهذا فالنتائج تعكس الأداء الحقيقي للطلبة و لذلك علينا النظر للمستقبل و معالجة الامر بإجراءات فورية ترفع مستويات الطلبة."    

واوضح ان " الاولوية هي تمكين الطلبة من استيفاء شروط القبول بمؤسسات التعليم العالي بامتلاك الخبرات و المهارات المطلوبة،.. مشيراً إلى أن هذا لن يتحقق الا اذا تحمّل الجميع مسؤوليته من مدراء و معلمين و طلبة و أولياء أمور و نحن بحاجة لصناعة ثقافة جديدة تؤكد على اجتهاد الطالب."

 

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