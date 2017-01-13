بدء التجهيزات للدورة الثانية للمهرجان الدولي للفولكلور بالغردقة

كتب: هاني صابر

بعد النجاح الهائل للمهرجان الدولى الأول للفولكلور والذى أقيم بالغردقة خلال الفترة من 6 أكتوبر وحتى 10 أكتوبر العام الماضى، والذى شارك فيه 10 دول بهدف نقل رسالة سلام الى العالم والتأكيد علي أن مصر ستظل للأبد بلد الأمن و الأمان .

تستعد إدارة المهرجان حاليًا لإقامة فعاليات الدورة الثانية، التي ستقام على أرض مدينة الغردقة خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر أيضًا من العام الجارى، والمقرر حضور عدد من الشخصيات العامة والعالمية .

وشاركت في الدورة الأولي بالمهرجان، 10 دول منها سيريلانكا و السعودية و الهند و تونس و الجزائر والإمارات، وأقيمت فعالياته فى جو يدل على تضافر جهود أبناء السياحة المصرية لعودة السياحة لسابق عهدها، وأقيم المهرجان تحت رعاية محافظة البحر الأحمر، تحت قيادة اللواء أركان حرب أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة البحر الأحمر ووزارة السياحة ووزارة الثقافة ومنظمة سيوف إيجيبت التابعة لمنظمة اليونسكو وفندق هيلتون رمسيس والمارينا السياحى بمدينة الغردقة .

و تنوى إدارة المهرجان زيادة عدد الدول المشاركة هذا العام، حيث من المتوقع حضور من 16 إلى 20 دولة، على أن يقام الإفتتاح بالمارينا السياحى بالغردقة يوم 6 أكتوبر تحت رعاية محافظة البحر الأحمر والمارينا السياحى بالغردقة و الأكاديمية البحرية الأمريكية .

و قال محمد كارم، مؤسس ومدير عام المهرجان، إن المهرجان العام الماضي كان بداية لسلسلة من الأحداث والفعاليات السياحية التى ستنظم فى مصر خلال فترات متلاحقة لعودة السياحة عمومًا ومحافظة البحر الأحمر خصوصًا كمنارة سياحية للعالم كما كانت من قبل.

وأضاف في تصريح صحفي، أن سبب إختيار يوم 21 سبتمبر للمؤتمر الصحفى دومًا ، لأنه يعد يوم السلام العالمى وهو ما يتطابق مع رسالتنا للعالم ، ويأتي الإفتتاح دائمًا يوم السادس من أكتوبر تأكيدًا على أن ذلك اليوم هو يوم النصر فى كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وأثنى على المجهودات التى يقوم بها إدارة المهرجان سواء المدير الفني للمهرجان أشرف شرف الدين، وشيماء مجدى المدير التنفيذي ومحمد عليوه مدير عام العلاقات الخارجية .