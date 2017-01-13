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«الطيران المدنى»: تعاون بين مصر وأيرلندا في مجال النقل الجوي

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«الطيران المدنى»: تعاون بين مصر وأيرلندا في مجال النقل الجوي «الطيران المدنى»: تعاون بين مصر وأيرلندا في مجال النقل الجوي

وزير الطيران

أعلن شريف فتحي وزير الطيران المدني، اعتماد اتفاقية النقل الجوي الموقعة بالأحرف الأولي، بين وإيرلندا، وإقرارها، وقال يبدأ ذلك بتوقيع اتفاقيات المشاركة بالرمز بين شركات الطيران المعنية في البلدين، لتشغيل رحلات لتنشيط حركة السياحة والطيران بين مصر وأيرلندا، يليها تشغيل رحلات مباشرة بين الدولتين، وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع سحر طلعت رئيس لجنة السياحة والطيران، ورئيس البرلمان الأيرلندي، والوفد له فِي حضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ودامين كولي سفير ايرلندا بالقاهرة.

وأعرب الجانب المصري، عن ترحيبه باستقبال جميع الرحلات التي تنقل السائحين الأيرلنديين الي المقاصد المصرية دون اي محددات، وابدي الجانب الايرلندي ترحيبه خاصة بعد زيارتهم لمناطق سياحية، أهمها الأهرامات والمتحف المصري.

وقام بتوجيه الشكر لرئيس البرلمان المصري علي حفاوة الاستقبال وتيسير تحقيق كافة الاهداف الخاصة بالزيارة، وفي نهاية اللقاء تقدم رئيس البرلمان الأيرلندي بدعوة رسمية لرئيس البرلمان المصري لزيارة أيرلندا.

وجاءت المباحثات في إطار سلسلة من الفاعليات التي نظمت لرئيس البرلمان الأيرلندي، والوفد المرافق له لمجلس النواب المصري .

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