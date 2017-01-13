دراسة: معدلات ضغط الدم قبل الحمل تؤثر على نوع الجنين

كتبت نهى طارق

وجدت دراسة صينية نشرت مؤخراً أن معدلات ومستويات ضغط الدم عند الأم قبل الحمل قد تؤثر على نوع الطفل ونشرت هذه النتائج هذه الدراسة فى الدورية الامريكية ونقلها الموقع الإلكترونى لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقد بدأ الدكتور رافى رتنكران معد البحث الذى بدأ فى إجرائه عام 2009 وشاركت 1411 من السيدات من الصين، وقام بفحص مستويات الكوليسترول وضغط الدم والجلوكوز والدهون الثلاثية عند المشاركات وهذا كان قبل حدوث الحمل بنحو 26 أسبوعا وأظهرت الفحوصات أن 739 من السيدات كانت حامل فى ذكر وأن 672 سيدة كانت حامل فى بنت.

وأظهرت التحليل أن متوسط ​​ضغط الدم الانقباضى قبل الحمل كان أعلى عند السيدات اللاتى حملن فى ولد، وأخذ الباحثون فى اعتبارهم العديد من العوامل أهمها السن والتدخين ومستوى التعليم ومحيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم والدهون الثلاثية والبروتين الدهنى منخفض الكثافة (LDL) ومستويات الكوليسترول فى الدم والبروتين الدهنى والجلوكوز.

يقول الباحثون إن السيدات اللاتى حملن فى ذكر كان معدل الضغط الانقباضى لديهن 106.0 ملليمتر من الزئبق أما السيدات اللاتى حملن فى إناث كان معدل الضغط الانقباضى لديهن 103.3 ملليمتر من الزئبق.

وتقول الدراسة إن هناك العديد من الأساطير التى قد يظن البعض أنها قد تحدد نوع الجنين فى مرحلة مبكرة من الحمل فعلى سبيل المثال يقول البعض إن ارتفاع البطن قد يكون علامة على الحمل ببنت أما انخفاضها فهو علامة على أن الجنين ذكر، أيضا من أكثر الأساطير الشائعة أن اشتهاء السيدات للأيس كريم علامة على الحمل ببنت ويقول الأطباء إن هذه كلها أساطير ليس لها أى أساس علمى.