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مجدى يعقوب يعلن الحرب على روماتيزم القلب

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مجدى يعقوب يعلن الحرب على روماتيزم القلب مجدى يعقوب يعلن الحرب على روماتيزم القلب

>كتبت أمل علام

أكد الدكتور مجدى يعقوب خلال مؤتمر روماتيزم القلب، الذى نظمته مؤسسة مجدى يعقوب تحت رعاية الرئيس السيسى اليوم الجمعة، "أنا باشوف حتى الآن شباب وأطفال فى يعانون من روماتيزم القلب"، لافتا إلى أن وزارة الصحة أو أطباء القلب يعملون بدقة لمحاربة هذا المرض.

 

وأضاف الدكتور مجدى يعقوب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "لابد أن نحارب هذا المرض، وهذا المؤتمر حضره خبراء من جميع أنحاء العالم من أفريقيا، وأمريكا، وأستراليا، وأوروبا،  كلنا جايين علشان نحارب مرض روماتيزم القلب، ولابد أن نقضى عليه.. لكن إزاى؟؟ بالعلاج والوقاية والعلم والأبحاث.

 

واستكمل حديثه قائلا: فلابد أن نحارب المرض ونعلن حربا شعواء ضده، لافتا إلى أن الخبير "بول بوتنج" من معهد "بلانت إيرث" فى بريطانيا، جاء من إنجلترا خصيصا للتعاون مع الأطباء والانتصار على المرض، موضحا أن المجلس العالمى للقلب اجتمع اليوم لإعلان الحرب على روماتيزم القلب.

 

وأشار الجراح العالمى إلى أننا سنعد أبحاثا ونشوف الميكروب الذى يؤثر على المرضى، ومعهد بلانت إيرث ببريطانيا سيعطى منحة  للمصريين والأفارقة للعمل فى هذا البحث، وده شغل عاوز سنين لتحقيقه، والمنحة تقدر بربع مليون دولار، ولابد جميعا أن نحارب مرض روماتيزم القلب، وننتصر عليه.

 

يذكر أن مرض روماتيزم القلب يؤدى إلى تلف صمامات القلب وإجراء عمليات قلب مفتوح، نتيجة إهمال علاج الأهل لالتهاب اللوز والإصابة بميكروب السبحى.


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