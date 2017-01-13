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غياب شكرى نجيب عن مران الإسماعيلى 4 أيام بسبب "الأمامية"

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غياب شكرى نجيب عن مران الإسماعيلى 4 أيام بسبب "الأمامية" غياب شكرى نجيب عن مران الإسماعيلى 4 أيام بسبب "الأمامية"

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

أكد الدكتور مجدى الباز طبيب الإسماعيلى أن الفحوصات التى خضع لها شكرى نجيب مهاجم الدراويش أثبتت حاجة اللاعب للراحة لمدة 4 أيام، يخضع خلالها لبرنامج علاجى قبل العودة للمشاركة في مران الدراويش بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية خلال مران فريقه الجماعى.

قال الباز إن حالة محمد فتحى الصحية مطمئنة بعد تعرضه لحادث سير، وشارك في مران الدراويش اليوم الجمعة بشكل طبيعى وشدد على أن اللاعب سليم ولا يعاني أية إصابات أو كدمات.

ويستعد الإسماعيلى لخوض منافسات الدور الثاني من عمر مسابقة الدورى العام ولمواجهة سموحة في دور الـ16 لبطولة كأس .


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