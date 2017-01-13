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تفكيك شبكة تجسس دولية كبيرة تعمل لصالح إسرائيل بالجزائر

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تفكيك شبكة تجسس دولية كبيرة تعمل لصالح إسرائيل بالجزائر تفكيك شبكة تجسس دولية كبيرة تعمل لصالح إسرائيل بالجزائر

أرشيفية

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم، ضبط تجسس دولية أعضائها من عدة دول عربية وإفريقية فى ولاية “جرداية” التى تبعد عن العاصمة نحو 600 كيلو متر تعمل لصالح إسرائيل.

وقالت وسائل الإعلام الجزائرية، إن السلطات الجزائرية تمكنت من ضبط الشبكة التى ضمت عددا من العناصر الأجنبية وشكلت خلية تعنى بالنشاط لصالح إسرائيل.

ونقلت قناة “I24news” الإسرائيلية، عن الإعلام الجزائرى، قوله، إن الشبكة مكونة من 10 أفراد من جنسيات مختلفة، “ليبية ومالية واثيوبية وليبيرية ونيجيرية وكينية وغانية”.

وأكدت مصادر أمنية جزائرية أن العملية الأمنية مكنت من حجز معدات حساسة وسائل اتصال جد متطورة كانت تستعمل فى نشاط التجسس لصالح إسرائيل، فيما أمرت محكمة “جرداية” باعتقال أفراد الشبكة قيد التحقيق معهم بشبهة التجسس وخلق البلبلة والاخلال بأمن الدولة.

 

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