اعتقالات في باريس في قضية السطو على كيم كارداشيان

سمر العشري

ألقت السلطات الفرنسية القبض على عدة أشخاص، لصلتهم بجريمة السطو التي تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان، في باريس في أكتوبر الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أنه جرى القبض على 15 شخصا فيما يتعلق بالسرقة، استنادا إلى أدلة منها آثار الحمض النووي التي عُثر عليها في المكان، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان مصدر من شرطة باريس، قد قال في أكتوبر الماضي، إن 5 ملثمين يرتدون ملابس تحمل شارات الشرطة، هاجموا كارداشيان حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت غرينتش) داخل المبنى السكني الخاص الذي كانت تقيم فيه أثناء حضورها أسبوع الموضة في باريس.

ونجح اللصوص في سرقة مجوهرات كارداشيان، التي تصل قيمتها إلى نحو 9 ملايين يورو (9.5 مليون دولار) تحت تهديد السلاح، بعد أن قيدوها في شقتها في باريس في الثالث من أكتوبر.

شبكةعيونالإخبارية

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