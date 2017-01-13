التدخين : تكلفة "خرافية" تفوق ميزانيات دول

سمر العشري

أفادت دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني الأميركي للسرطان بأن التدخين يكلف الاقتصاد العالمي مبلغا هائلا سنويا، وأن عدد من تودي هذه العادة السيئة بحياتهم سيرتفع بمقدار الثلث بحلول عام 2030.

ووفقا للدراسة فإن التدخين يكلف العالم أكثر من تريليون دولار سنويا، وتفوق تكلفته بكثير الإيرادات العالمية للضرائب على التبغ، التي قدرتها منظمة الصحة العالمية بنحو 269 مليار دولار في عامي 2013 و2014.

وقالت الدراسة، التي نشرت الثلاثاء "من المتوقع أن يزيد عدد الوفيات المرتبطة بالتدخين من نحو ستة ملايين حالة وفاة سنويا إلى نحو ثمانية ملايين وفاة سنويا بحلول عام 2030، وسيكون أكثر من 80 في المئة من هذه الوفيات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل".

وأضافت الدراسة "من المتوقع أن تستمر التكاليف الاقتصادية في الزيادة، وأنه على الرغم من أن الحكومات لديها أدوات لتقليص استخدام التبغ والوفيات المرتبطة به فإن معظمها تقاعس إلى حد بعيد عن استخدام تلك الأدوات بكفاءة".

ويقول خبراء صحة إن التدخين أكبر سبب للوفاة يمكن الوقاية منه على مستوى العالم.

شبكةعيونالإخبارية

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