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الشرقية يخسر وديا أمام كوكاكولا بثنائية

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الشرقية يخسر وديا أمام كوكاكولا بثنائية الشرقية يخسر وديا أمام كوكاكولا بثنائية

>كتبت لبنى عبد الله - آمال عزت

خسر فريق الشرقية وديا أمام فريق كوكاكولا، أحد أندية الدرجة الأولى، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت اليوم فى أولى مباريات الفريق الشرقاوى خلال معسكره المغلق بأحد فنادق مدينة نصر.

 

ودفع منير عقيلة لمدير الفنى لنادى الشرقية، خلال المباراة بجميع لاعبيه على مدار الشوطين، للوقوف على معدل اللياقة البدنية التى وصلوا إليها من خلال التدريبات التى خاضها طوال الأسبوع.

 

وسيخوض الفريق خلال الأسبوع المقبل 3 وديات أخرى أمام فرق أبو كبير وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب.


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