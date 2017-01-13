بالصور.. وادى دجلة يواصل استعداداته للدور الثانى بمعسكر "العين السخنة"

كتبت أسماء عمر

واصل فريق وادى دجلة تدريباته بمعسكر الإعداد بالعين السخنة، والذى كان قد بدأ الأربعاء الماضى بعد تدريبات خفيفة استمرت لثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يخوض دجلة خلال معسكره مباراتين، الأولى مع فريق إنبى فى 22 يناير الحالى، والثانية مع فريق الداخلية فى 31 من نفس الشهر، وذلك فى غياب عصام الحضرى حارس مرمى الفريق، والذى يشارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد دجلة بقيادة مديره الفنى أحمد حسام ميدو، لمواجهة بتروجت فى أولى مبارياته بالدور الثانى من الدورى فى الـ13 من فبراير المقبل.