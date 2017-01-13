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عيسى حياتو يترشح لولاية ثامنة لرئاسة «الكاف»

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عيسى حياتو يترشح لولاية ثامنة لرئاسة «الكاف» عيسى حياتو يترشح لولاية ثامنة لرئاسة «الكاف»

 

عيسى حياتو

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، اليوم، عن ترشح الكاميرونى عيسى حياتو لفترة ولاية ثامنة لرئاسة الاتحاد، ويتولى حياتو رئاسة الكاف منذ عام 1988، ويسعى فى الوقت الحالى لفترة رئاسة جديدة، رغم القضايا التى تلاحقه فى الوقت الحالى والأزمات التى أثيرت ضده بسبب حقوق البث التليفزيونى وتفويتها للشركات التى تحتكر السوق.

كما أعلن الكاف، أن هناك منافسًا وحيدًا لحياتو على الرئاسة، وهو رئيس اتحاد مدغشقر أحمد أحمد.

ويذكر أن المكتب التنفيذى للكاف قد غير لوائح الترشح للرئاسة فى سبتمبر 2016، إذ وضع شرطًا لعدم تجاوز 3 ولايات على رأس الاتحاد القارى لكرة القدم، لكن هذا القانون لن يتم تفعيله إلا بعد الانتخابات الرئاسية الحالية، والتى قد تمدد بقاء حياتو حتى 2021.

فيما جاء الإعلان عن أسماء مرشحى انتخابات رئاسة الكاف، قبل يوم واحد انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا فى الجابون.

 

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