تحويل رواية «علي الزيبق» لعمل سينمائي وتليفزيوني

تصدرت رواية “علي الزيبق”، قائمة الأعلى مبيعًا في سلسلة محلات فيرجن ميجا ستورز، بعد أيام من صدورها، وتقترب طبعتها الأولى من النفاذ مما يشير لاقتراب طبعتها الثانية والتي ستتزامن مع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الرواية هي أولى الكتب التي تصدرها شركة اروما بيكتشرز، وهي من تأليف خالد المهدي صاحب رواية “آخر أيام الأرض” التي حققت نسبة مبيعات كبيرة جدًا وظلت في قائمة الكتب الأكثر مبيعًا لفترة طويلة.

تدور أحداث الرواية في زمن اسطوري عندما سيطرت المقدم دليلة وتابعها سنقر الكلبي، على البلاد ونشروا فيها الفساد ليقاومهم علي الزيبق ابن حسن رأس الغول، فهل ينجح في هزيمتهم؟ وهل ينجح في الخروج من المتاهة التي لن يخرج منها إلا الحقيقيون فقط؟.

الرواية من المقرر تحويلها لعمل سينمائي وتليفزيوني، وجاري إختيار أبطاله.

وتعد “أروما بيكتشرز”، من أهم شركات مرحلة ما بعد الإنتاج في الشرق الاوسط وأنشآت فرعًا جديدًا لها في دبي منذ عدة شهور، وأنتجت عدد من المسلسلات الناجحة مثل “الصياد” و”لعبة ابليس” وظرف اسود” و”الخروج” وسيعرض لها قريبا مسلسل “إختيار إجباري”.