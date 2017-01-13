ميناء دمياط يستقبل 7 سفن للحاويات والبضائع

(أ.ش.أ)

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سبع سفن، منها 3 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات، و7 سفن بضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي السياق آخر، غادر الميناء 3 قطارات بحمولة 4155 طن قمح، و98 سيارة بحمولة 3642 طن قمح، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 99 ألفًا و391 طنًا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 98 ألفًا و118 طن قمح، وشملت حركة الصادر من الميناء 7100 طن يوريا و1870 طن رمل زجاجي و1500 طن حديد.