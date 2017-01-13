الثقافة والتعليم يدشنان أنشطة طلابية مشتركة بالقليوبية

(أ.ش.أ)

قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لأول مرة بتفعيل دور الأنشطة الطلابية، من خلال إقامة العديد من الاحتفاليات على أرض الواقع بمحافظة القليوبية، وذلك تنفيذًا لبروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة الثقافة وزارة التربية والتعليم وعدد من الوزارات المعنية الأخرى.

وذكر المجلس الأعلى للثقافة، في بيان اليوم، أن هذه الأنشطة تهدف لحث الطلاب على التفاعل واكتشاف المواهب وصقلها واستغلال طاقات النشء، بما يفيد العمل الجماعى بروح الفريق الواحد.

ونقل البيان عن طه عجلان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن البرنامج تضمن إقامة العديد من الإحتفاليات منها إقامة ندوة حول مكافحة الإدمان والمخدرات، بقصر ثقافة القناطر الخيرية، شارك فيها محمد مصطفى محمد، خبير سموم بمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، بالإضافة لإقامة عرض فنى بعنوان” بانوراما الليلة المحمدية” بقصر ثقافة بنها التي شارك بها 90 طالبًا من مدارس القليوبية المختلفة، كما تم تكريم 9 طلاب من حفظة القرآن على مستوى المحافظة، وذلك بإهدائهم جوائز مالية ومصحف وشهادة تقدير.

كما أقيمت احتفالية كبرى تضمنت استضافة بعض الفنانين المشاركين فى فيلم الطريق إلى إيلات بقصر ثقافة القناطر الخيرية منهم الفنان علاء مرسى والفنان هانى كمال، إلى جانب استضافة شخصية حقيقية وهو القبطان عمر عز الدين، بالإضافة لتقديم فقرات غنائية وطنية لمجموعة من طلاب مدارس القليوبية، كما تم تكريم كل من اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية، طه عجلان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ومن الفنانين هانى كمال ، علاء مرسى.