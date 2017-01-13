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الجيش السورى يتقدم صوب محطة معطوبة تزود دمشق بالمياه

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الجيش السورى يتقدم صوب محطة معطوبة تزود دمشق بالمياه الجيش السورى يتقدم صوب محطة معطوبة تزود دمشق بالمياه

> رويترز

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن الجيش السورى وحلفاء له تقدموا قرب دمشق، اليوم الجمعة، بينما قال محافظ المنطقة إن مقاتلى المعارضة سمحوا لمهندسين بالدخول إلى محطة معطوبة للضخ تمد معظم العاصمة السورية بالمياه.

وأصبح وادى بردى جبهة القتال الأكثر ضراوة فى الحرب الأهلية السورية وتسبب انقطاع إمدادات المياه فى نقص حاد فى مياه الشرب فى دمشق منذ بداية العام.

وأضاف المرصد السورى -  الذى مقره بريطانيا-  أن الجيش وحلفاءه من جماعة حزب الله اللبنانية أصبحوا يسيطرون بشكل كامل على بلدة بسيمة وهو ما يقربهما من عين الفيجة حيث تقع منابع المياه.

وقال محافظ ريف دمشق فى تعليقات أذاعها التلفزيون الرسمى السورى، اليوم الجمعة، إن مهندسين دخلوا عين الفيجة لإصلاح الأضرار التى لحقت بمحطة الضخ.

وأوضح أن هذا جزء من اتفاق أوسع يقضى بأن يوقف مسلحو المعارضة القتال فى وادى بردى. وسيشمل هذا رحيل بعضهم إلى مناطق أخرى بالبلاد تحت سيطرة قوات المعارضة وتسوية مع الآخرين الذين سيبقون هناك.

ولم تتمكن رويترز على الفور من الاتصال بمقاتلين من المعارضة فى وادى بردى للحصول على تعقيب على بيان المحافظ.

وأصبحت المنطقة بؤرة القتال الرئيسية بين قوات الرئيس بشار الأسد الذى تدعمه روسيا وإيران وفصائل شيعية وبين مقاتلى المعارضة الساعين للإطاحة به منذ أن استعادت السيطرة الكاملة على مدينة حلب الشهر الماضي.

ويأتى القتال فى وادى بردى على الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار مضى عليه أسبوعان تم التوصل إليه بوساطة روسيا وتركيا وهى داعم رئيسى للكثير من جماعات المعارضة المسلحة. وقال المرصد السورى إن حوالى 180 مدنيا قتلوا فى اشتباكات وقصف منذ بدأت الهدنة.

 

 


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