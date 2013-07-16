الحلقة الخامسة من "تحت الأرض": المافيا تهرب "نور" التركية أثناء التحقيقات

كتب : الوطن منذ 26 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "تحت الأرض"، تهريب المافيا المسئولة عن تفجير الكنيسة، سونجول، المشهورة بـ "نور" التركية، أثناء نقلها إلى نيابة أمن الدولة.

خلال أحداث الحلقة يتبين، أن زوجة "علي"، التي تجسد شخصيتها إنجي المقدم، صديق "كرارة" تحبه وأن كرارة رفض وجود أي علاقة تربط بينهما.

يطلب "كومي" الذي يجسد دوره محمد سليمان، من وكيل النيابة والمسئول عن القضية، بألا يتم التحقيق مع فريال، طليقة كرارة، إلا أنه رفض وحذره من تكرار تلك المكالمة.

جدير بالذكر، أن المسلسل من إخراج حاتم علي، وسيناريو وحوار هشام هلال، وتصوير أحمد جبر، وإنتاج عمرو قورة ودينا كريم.